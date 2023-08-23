هل يتم تأجيل الدراسة بعد ظهور المتحور الجديد لكورونا في مصر؟

تسبب إعلان وزارة الصحة والسكان عن تسجيل إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 في رعب وقلق لدى أولياء الأمور خوفًا من تزايد أعداد الإصابات وزيادة انتشار الفيروس مع دخول العام الدراسي الجديد.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء أمور الطلاب بشأن تأجيل موعد انطلاق الدراسة بالمدارس للعام الجديد، وهو ما أوضحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلًا: "حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة، مشيرًا إلى أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة والإصابة بالأمراض المزمنة.

ووجه عبد الغفار عددًا من النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ةالأمراض المعدية، أهمها ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددًا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.

فيما حذر الدكتور حسام عبدالغفار من المضادات الحيوية، موضحا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.