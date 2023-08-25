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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح في دوري روشن

رونالدو وماني
رونالدو وماني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة مهمة أمام نظيره فريق الفتح  مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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يواجه النصر فريق الفتح في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح فى دوري روشن 

من المتوقع أن يبدأ لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- إيمريك لابورت- أليكس تيليس- عبد الإله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخيبري- عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- عبد الرحمن الغريب.

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