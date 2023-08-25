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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة.. النصر المتعثر يحل ضيفًا على الفتح في دوري روشن

النصر
النصر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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الغيابات تضرب تشكيل النصر الأساسي أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي

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النصر يصدم جمهوره ويعلن إصابة رباعي الفريق

يدخل النصر مباراة اليوم وهو يتواجد في المراكز الأخيرة بجدول ترتيب البطولة بدون رصيد من النقاط ، حيث تلقي العالمي الهزيمة في أول مباراتين له في المسابقة أمام كلا من التعاون والأتفاق.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز في مباراة ةالتعادل في الأخري

في سياق متصل وقع الجهازالفني للفريق الكروي بنادي النصر في صدمة بسبب إصابة 4 لاعبيبن بصفوفه  بجانب وقوع النادي في أزمة فقدان النقاط، لتتعدد الأزمات قبل الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024.

كشف الجهاز الطبي لنادي النصر عن إصابة رباعي الفريق الاول أندرسون تاليسكا وعبدالله مادو وعلي لاجامي وسيكو فوفانا، والذي يبعد جزء كبير من لاعبي العالمي عن المواجهات المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين وبدوري أبطال آسيا.

وسيغيب عبدالله مادو عن النصر لمدة 4 أسابيع، في حين سيغيب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 15 يوم، ولم يتم تحديد مدة غياب المدافع السعودي علي لاجامي، بالإضافة إلى انتظار نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها النجم الإيفواري سيكو فوفانا.
 

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