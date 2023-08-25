محمد هنيدي بعد تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما: سعيد بحب الجميع

كرم مهرجان القاهرة للدراما الدولي النجم محمد هنيدى، وذلك فى حفل افتتاح دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة التي شهدت حضور كبير من نجوم الفن.

حيث أكد محمد هنيدى عقب تسلمه التكريم قائلًا: "الكلام يكتر فى اللحظات دى، فأنا وزملائى سعداء بحاجة واحدة وهى حب حضراتكم".

مهرجان القاهرة للدراما

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

من ناحية أخري، حقق الفنان محمد هنيدي نجاحًا بفيلمه الجديد “مرعي البريمو” فى السينمات.

فيلم مرعي البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما إذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.