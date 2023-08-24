الكشف على 1552 مواطن في قافلة طبية بكفر الدوار

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية أبيس 5 بكفر الدوار يومي الأربعاء والخميس 23و24/ 8 / 2023م ، وتم الكشف خلالها على 1552 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة ،والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة 366 - عيادتي الأطفال 431 - الجراحة 166 - النساء 77- تنظيم الأسرة 73 - العظام 236 - الأسنان 67- الأنف والأذن 136، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.