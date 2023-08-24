الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغربية تعلن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمراكز والمدن

جدول اللقاءات الجماهيرية
جدول اللقاءات الجماهيرية

أعلنت محافظة الغربية، عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليهم في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.