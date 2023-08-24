السجن المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الإتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ضد حداد بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش في الوراق.





وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3127 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الوراق، أن المتهم "ك. ا"، 23 سنة، حداد، أنه في 13 مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار بالحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "كتر".

ومواجهة المتهم اقر له بالإتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات.

القبض على سطو مسلح أثناء محاولة سرقة محل مصوغات فى الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب في إحباط محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تم القبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقابا ومتنكر فى زى سيدة، وجاء ذلك بعدما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من "فاطمة. ع. ال" 52 عاما مسئولة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز.

وأفاد البلاغ بأنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية "توك توك"، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنى استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.

وتم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية و يدعى " غ. س. ع" 21 عاما طالب.

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده، وتم التحفظ على المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على المتهم الثانى.

على صعيد آخر، لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، بإحدى قرى مركز العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى قرية بالعياط.

وسرعان ما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.