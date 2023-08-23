زوجة على أعتاب محكمة الأسرة: "رافض يشتغل وممتنع عن رعاية أطفاله"

داخل محكمة الأسرة في الخانكة، وقفت ممرضة في العقد الثالث من عمرها، تطلب تطليقها من زوجها، الذي يبخل على رعاية أسرته بالوقت والمال، مُفضلًا قضاء وقته على المقهى والحصول على مصاريفه من والدته الطاعنة في السن.

وتقول صاحبة الدعوى إن زواجهما ممتد منذ ثمانية سنوات، أثمرت عن إنجاب طفلتين في الخامسة من عمرهما الآن، وفي بداية حياتهما الزوجية كانت الأوضاع بينهما هانئة مستقرة، نظرًا لكونه يعمل مندوبًا للمبيعات وقتها، ولكن عقب إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، هنا تغير كل شىء، فتغيرت معها طباعه إلى الأسوأ، فصار أسيرًا للجلوس على المقهى، وقضاء وقته مع أصدقائه بعيدًا عن زوجته وطفلتيه اليافعتين.

ولفتت الزوجة إلى أنها جلست مع زوجها في أكثر من مناسبة، وحثته على عدم الانصياع للأمر والمحاولة من جديد والعمل للإنفاق على أسرته، ولكن بسبب لا مبالته، اضطرت إلى النزول إلى العمل كممرضة لتدبير نفقات المنزل، ولكن مع مضي الوقت كانت المسافات تتباعد بينها وبين زوجها، وهنا قررت مواجهته بالأمر مفصحة عن عدم رضاها بالأوضاع الحالية، وكل ما حصلت عليه هو الوعود الزائفة منه بالبحث عن عمل جديد وتحمله المسئولية تجاه عائلته.

أزمة كبرى انتهت إلى تهديد

لتضيف في لهجةٍ يائسة أن زوجها أخبرها في إحدى المناسبات بالبحث عن عمل، ولكن تبين أنه لا يزال يمضي وقته ليلًا ونهارًا على المقاهي دون أي تورع أو خجل منه، لتنشب بينهما أزمة كبرى انتهت إلى تهديده إياها بأخذ طفلتيهما بعيدًا ومغادرة المنزل، وهو ما أرغمها في النهاية على التوجه إلى محكمة الأسرة ورفع قضية بللحصول على حكم الطلاق وإلزامه بنفقة الطفلتين.