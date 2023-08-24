محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بعد اتفاق الطرفين

تداولت أنباء عن حسم نادي اتحاد جدة السعودي، مفاوضاته مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذى أبدى موافقته على تدعيم صفوف النمور خلال الفترة الحالية.

محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد السعودي

وأكدت شبكة بى أن سبورت القطرية، إتمام الصفقة بين الطرفين، بعد تقديم الاتحاد بعرض مغري تضمن تقاضى محمد صلاح أعلى الرواتب بالدوري السعودي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات بى أن سبورت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تأكيد انتقال محمد صلاح إلى اتحد جدة بعد موافقته ويتبقى الرتوش الأخيرة مع ليفربول الإنجليزي.

ولا يزال الغموض متواصلًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تقارير سعودية

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشددت على أن التعاقد مع الدولي المصري سيصبح بمثابة مصالحة للجماهير، خصوصًا أن اللاعب يعد صفقة من العيار الثقيل.

أحمد موسى يكشف تفاصيل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وأكد الإعلامى أحمد موسى، خلال تصريحاته ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه لديه معلومات تُعلن للمرة الأولى يوم السبت المقبل بيان بين ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة، وسيتم دفع أكبر رقم لأكبر صفقة في تاريخ ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

وأوضح، أن محمد صلاح لديه رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف إلى الدوري السعودي واللعب بجوار كريم بنزيما، ويوجد رغبة لدى النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب، كما أن إدارة نادي ليفربول ترغب في بيع محمد صلاح، ولكن المعارض الوحيد هو يورجن كلوب.

واختتم موسى الحديث عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة عبر برنامجه قائلًا: "إن التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات مع نادي الاتحاد السعودي، والحديث عن راتب يقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مع مميزات عدة للاعب حال تسجيل الأهداف والمشاركة والحصول على البطولات وما إلى ذلك".