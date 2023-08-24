تدريب 6 آلاف طبيب أسنان على أحدث الخدمات لرفع كفاءتهم

قال الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إنه تم تدريب 6 آلاف و992 طبيب أسنان و142 فني تمريض في جميع المحافظات على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه تم تدريب 4 آلاف و386 طبيب أسنان امتياز بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تقديم الخدمات لـ7 ملايين مواطن

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 7ملايين و585 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 55 ألفا و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألف و672 مواطن.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 8 آلاف و453 مواطن من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة تم تقديمهم خلال الفترة نفسها، منوهاً أنه سيتم إطلاق 60 قافلة أخرى بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام.