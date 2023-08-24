الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ 7.5 مليون مواطن عبر الوحدات والمستشفيات

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 7مليون و 585 آلف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 55 الف و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألف و672 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 8 آلاف و453 مواطن من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة  تم تقديمهم خلال الفترة نفسها، منوهاً أنه سيتم إطلاق 60 قافلة أخرى بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام.

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وتابع «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على 101 وحدة طب أسنان وقسم للأسنان بالمستشفيات بمختلف المحافظات، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهاً إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.
 