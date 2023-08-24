الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: افتتاح 40 قسمًا جديدًا بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 40 قسمًا جديدًا بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للعام الجاري، بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تستهدف (التوسع في الخدمات الطبية وتطويرها وتحديث البروتوكولات العلاجية وتحقيق التميز في المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمشروعات وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر طبية وإدارية متميزة، وتطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة).

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افتتاح أقسام الأشعة المقطعية على شرايين القلب

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح أقسام ( الأشعة المقطعية على شرايين القلب، عمليات الأسنان تحت المخدر العام للأطفال وذوي الإعاقة، عمليات مفاصل الكتف، جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، جراحات الأورام، القسطرة الطرفية، الأشعة التداخلية، وحدة زرع القرنية، وحدات الحقن البيلوجي، خدمة الغسيل الكلوي بوحدات العناية المركزة، القلب المفتوح، تطوير حراجات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب) وذلك بعدد 40 قسما ووحدة في المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات.