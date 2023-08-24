الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المصنفات تضبط شخصين بحوزتهما معدات فك تشفير القنوات

مضبوطات مباحث المصنفات
مضبوطات مباحث المصنفات

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

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قطاع الدارسات العليا والبحوث يعرف حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ

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النيابة الإدارية تختتم التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية"

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن تحقيق الآتى: 


ضبط "مالك المحل الأول"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (26 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – 8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت)

مضبوطات مباحث المصنفات 


ضبط "المدير المسئول عن المحل الثانى"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

ارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى


وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكريةلاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائى.

 

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