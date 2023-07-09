قطاع الدارسات العليا والبحوث يعرف حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ

في ندوة بكلية الطب البيطري

تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ، الأحد، ثاني ندواته العلمية بعنوان "تعريف بسياسة حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفرالشيخ" بقاعة سيمينار كلية الطب البيطري .

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية وعد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

وناقشت الندوة تعريف الباحثين بحقوقهم المادية والمعنوية وملكيتهم الفكرية لأفكارهم ومنتجاتهم وكيفية حماية هذه الحقوق.

وحاضر في الندوة الدكتور حسام إسماعيل مدير مكتب براءات الاختراع بمركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور صابر فتحي المدرس بكلية الحقوق.

وأوضحت مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة الدكتور إيناس بهجت ، مكونات المركز وجهود المكتب وانجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية، كما شرحت رسالة المركز والتي تهتم بنقل مخرجات البحث العلمي وإظهارها في صورة منتجات قابلة للتسويق .