مدحت تيخا يتعرض لحادث سير بالساحل الشمالي

أعلن الفنان مدحت تيخا عن تعرضه لحادث سير، في الساحل الشمالي، حيث كتب مدحت تيخا عبر حسابه الشخصي على فيس بوك قائلًا: "الحمد لله رب العالمين.. أنا في الساحل وعيل صغير أبوه مديله العربية خبطني خبطة وحشة".

الفنان مدحت تيخا

وأضاف مدحت تيخا: "أنا كنت راكن على جنب مستني أولادي، أرجوكم ماتدوش عربياتكوا لولادكم الصغيرين لأنه ممكن يرجعلك بمصيبة.. والحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

وكان شارك الفنان مدحت تيخا مؤخرًا في فيلم "روحي لك"، والذي دارت قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت قضاء معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر لها على الزواج، وتتغير الأمور رأسًا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مُجبرة على الإقامة مع شاب محبط، تحدث بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه، والفيلم من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازي.

الفنان مدحت تيخا

وكان شارك الفنان مدحت تيخا فى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وقدم "تيخا" خلال العمل شخصية الصديق المقرب للنجم تامر حسنى بطريقة مختلفة عما قدمها من قبل.

تفاصيل فيلم "بحبك":



تدور أحداث العمل فى إطار يجمع ما بين الرومانسية والكوميدى لايت بشكل ورونق جديد، فيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني وغيرهم من النجوم، قصه وسيناريو وحوار وإخراج النجم تامر حسنى.