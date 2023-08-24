دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات دور المجموعات

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد دور مجموعات دوري أبطال آسيا عقب إجراء القرعة صباح اليوم الخميس، والتي احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويحمل نادي أوراوا الياباني لقب النسخة الأخيرة منها.

وشهدت القرعة تقسيم الأندية المشاركة بـ دوري أبطال آسيا إلى 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، يتم توزيع فرق منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة.

في حين تم تقسيم أندية الشرق في قرعة دوري أبطال آسيا على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة، علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، ويتأهل 16 فريقًا من مرحلة المجموعات بحيث تتأهل الأندية الـ10 أصحاب المركز الأولى بجانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

مجموعات دوري أبطال آسيا

المجموعة الأولى:

1- باختاكور الأوزبكي

2- الفيحاء السعودي

3- اهال التركمستاني

4- العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- ناساف الأوزبكي

3- الفيصلي الأردني

4- الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

1- اتحاد جدة السعودي

2- سباهان الإيراني

3- القوة الجوية العراقي

4- أجمك الأوزبكي

المجموعة الرابعة:

1- الهلال السعودي

2- ناساجي الإيراني

3- مومباي الهندي

4- نافاباهور الأوزبكي

المجموعة الخامسة

1- بيرسبوليس الإيراني

2- الدحيل القطري

3- استقلال الطاجكستاني

4- النصر السعودي

المجموعة السادسة

1- جيونبوك هيونداي موتورز كوريا الجنوبية

2- انكوك يونايتد تايلاند

3- ليون سيتي سايلرز سنغافورة

4- كيتشي هونج كونج

المجموعة السابعة

1- يوكوهاما مارينوس اليابان

2- شاندونج تايشان الصين

3- كايا إيلويلو الفلبين

4- إينشيون يونايتد كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة

1- بوريرام يونايتد تايلاند

2- فينتفوريت كوفو اليابان

3- ملبورن سيتي أستراليا

4- زيجيانج الصين

المجموعة التاسعة

1-أولسان هيونداي كوريا الجنوبية

2- كاوازاكي فرونتال اليابان

3- جوهور دار التعظيم ماليزيا

4- باثوم يونايتد تايلاند

المجموعة العاشرة

1- ووهان ثري تاونز الصين

2- بوهانج ستيلرز كوريا الجنوبية

3- هانوي فيتنام

4- أوراوا ريد دايموندز الياباني

مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

- الجولة الأولى أيام 18 و19 و20 سبتمبر 2023

- الجولة الثانية أيام 2 و3 و4 أكتوبر2023

- الجولة الثالثة أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2023

- الجولة الرابعة أيام 6 و7 و8 نوفمبر 2023

- الجولة الخامسة أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2023

- الجولة السادسة يومي 12 و13 ديسمبر2023