قرعة دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات الهلال السعودي

شارك نادي الهلال السعودي صباح اليوم الخميس، في قرعة دوري أبطال آسيا والتي احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويحمل نادي أوراوا الياباني لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية.

وشاركت من دولة السعودية 4 أندية في قرعة دوري أبطال آسيا لدور المجموعات وهي، الهلال والفيحاء والنصر واتحاد جدة، ويعتبر الهلال السعودي هو البطل التاريخي لقارة آسيا والفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 مرات، آخرها في العام 2022.

وشهدت قرعة دوري أبطال آسيا اليوم تقسيم الأندية المشاركة إلى 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتم توزيع فرق منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة.

بينما تم تقسيم أندية الشرق في قرعة دوري أبطال آسيا على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة، علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، ويتأهل 16 فريقًا من مرحلة المجموعات بحيث تتأهل الأندية الـ10 أصحاب المركز الأولى بجانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

يفتتح الهلال السعودي مشواره في البطولة على ملعبه أحد يومي 18 و19 سبتمبر عندما يستضيف نافابخور، قبل أن يحل ضيفا على ناساجي في 2 أو 3 أكتوبر، ثم يواجه ضيفه مومباي في 23 أو 24 من الشهر نفسه بالجولة الثالثة.

ويلتقي الهلال السعودي أحد يومي 6 و7 نوفمبر مومبابي، ثم نافابخور في 27 أو 28 من نفس الشهر، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام ضيفه ناساجي في 11 أو 12 ديسمبر.

مجموعات دوري أبطال آسيا التي تضم الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء:

المجموعة الأولى:

1- باختاكور الأوزبكي

2- الفيحاء السعودي

3- اهال التركمستاني

4- العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- ناساف الأوزبكي

3- الفيصلي الأردني

4- الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

1- اتحاد جدة السعودي

2- سباهان الإيراني

3- القوة الجوية العراقي

4- أجمك الأوزبكي

المجموعة الرابعة:

1- الهلال السعودي

2- ناساجي الإيراني

3- مومباي الهندي

4- نافاباهور الأوزبكي

المجموعة الخامسة

1- بيرسبوليس الإيراني

2- الدحيل القطري

3- استقلال الطاجكستاني

4- النصر السعودي