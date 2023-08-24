عاجل.. قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا 2023.. موقف النصر والهلال والاتحاد

أجريت صباح اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023، والذي يشارك فيه 4 فرق سعودية هي الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.

وشهدت القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، بينما تم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة.

وينص نظام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة، ويتأهل في النهاية 10 فرق بواقع الأول والثاني من كل مجموعة.

وجائت نتائج القرعة كالتالي:

مجموعات دوري أبطال آسيا التي تضم النصر والهلال والاتحاد والفيحاء:

المجموعة الأولى:

1-باختاكور

2-الفيحاء السعودي

3-اهال التركمستاني

4-العين الاماراتي

المجموعة الثانية:

1-السد القطري

2-ناساف الاوزبكي

3-الفيصلي الاردني

4-الشارقة الاماراتي

المجموعة الثالثة:

1-اتحاد جدة

2-سباهان الايراني

3-القوة الجوية العراقي

4-اجمك

المجموعة الرابعة:

1-الهلال السعودي

2-ناساجي الإيراني

3-مومباي الهندي

4-نافاباهور

المجموعة الخامسة:

1-بيرسبوليس الإيراني

2-الدحيل القطري

3-استقلال الطاجكستاني

4-النصر السعودي