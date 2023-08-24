محافظة الجيزة تغلق منشآت مخالفة تقوم بتدوير المخلفات على أراضي زراعية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كل صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.



كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كل الأنشطة المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.



وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.



حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات على أراضي زراعية بمساحة فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين الواردة نظراً لاشتعال النيران المتكرر في المخلفات.



بالإضافة إلى غلق وتشميع منشأة مخالفة لصناعة الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكة الخرسة بمدينة الحوامدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام أسفرت عن رفع ١٤٠٠ حالة إشغال بمناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية في إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.