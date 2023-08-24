نقلة تراب.. إنهاء حياة عامل على يد شخص ونجليه بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالخانكة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه بطعنات عدة نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

نقلة تراب..تتسبب في إنهاء حياة عامل بالخانكة

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق. ح ونجليه تعدوا عليه بسلاح أبيض حتى أودوا بحياته.

وقد شيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة.

الإعدام لأمين شرطة .. قام بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بالقناطر الخيرية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، أمين شرطة بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين لقيامهم بتحرير محضر لزوجته ضده، كما استعمل القوة وإطلاق النيران على وكلاء نيابة وموظفين بنيابة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29962 لسنة 2021 جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 4013 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، في 17 / 8 / 2021، تتهم النيابة "حسن ف.ر"47 سنة أمين شرطة بوزارة الداخلية مقيم في البرادعة مركز القناطر الخيرية، قتل عمدًا المجنى عليه "محمد س.ا" أمين الشرطة المعين حراسة لسراي نيابة القناطر الخيرية من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصدًا إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا 'بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجنى عليه "محمد س.ا" أمين الشرطة المعين حراسة لسور سجن القناطر - عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصدًا إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا" بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلًا من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع في قتل المجنى عليهما "إبراهيم ق.ع"، نجاة "ق.ع" عمدًا، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض، أميريًا والسابق وصفه وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوب الأول عيارًا ناريًا استقر في جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدى بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وتمكن المجني عليها الثانية من الفرار.

واستعمل القوة والعنف مع موظفين عمومين هم: "عبد السلام ك، و" كريم ا.ج" وكيلي النائب العام بنيابة القناطر الخيرية - وكلا من: "محمد أ.ع"، و"محمد ص" كاتبى التحقيقات بنيابة القناطر الخيرية، حال حمله لسلاح ناري أميريًا 'بندقية آلية'.

وكونه موظفًا عموميًا - أمين شرطة بوزارة الداخلية بقوة مركز شرطة قها اختلس العهدة الأميرية إليه، بسبب أداء أعمال وظيفته هي الذخائر الأميرية التي تستعمل على الأسلحة النارية الآلية وعددها 20 طلقة، وذلك بأن قام باستنفاذها بإطلاقها لارتكاب جريمة موضوع الاتهام الأول.

وأتلف عمدا أموالًا ثابتة ومنقولة لا يمتلكها والموصوفة بمعاينة النيابة العامة بسراي نيابة القناطر الخيرية وهي المنقولات المعدة للنفع العام (أثاثات مكتب النيابة العامة بنيابة القناطر الخيرية الجزئية) وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات.