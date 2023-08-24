آخر تطورات متحور كورونا الجديد

المتحور الجديد EG.5.. ما زال فيروس "كوفيد-19"، يواصل انتشاره في دول عديدة كان آخرها مصر، حيث يتساءل الجميع عن قدرة انتشار الفيروس بسرعة ووصوله للعديد من الدول.

وتخطت عدد الإصابات عالميا من فيروس "EG-5.2"، المليون إصابة، وبالمقارنة مع عدد الوفيات بالمتحور المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية وهي 3000 شخص حتى الآن، حيث تعد نسبة غير مقلقة على الإطلاق، خاصة أن المتحور الجديد سريع الانتشار، وأعراضه متوسطة ونسب وفياته ليست مرتفعة نهائيًا.

المتحور الجديد يصل مصر

وأكدت أن متحور كورونا الجديد ظهر في مصر، وأعلنت إيجابية نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي لحالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2

وأكدت وزارة الصحة، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2، هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علمًا بأنه يتم دوريًا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الأولى»، إن ما يميز المتحور الجديد حتى الآن هو أنه ألأكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أن الإصابة بأنواع كورونا بما فيها هذا المتحور تشمل ثلاث أنواع من الإصابات.

وأوضح: أن النوع الأول هو مصابون لا يظهر عليهم أي أعراض، والثاني هو الإصابات التي تظهر على هيئة أعراض البرد المعروفة، والثالث هو بعض الحالات القليلة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة قد يصابوا بالتهاب في الشعب الهوائية، مؤكدًا أن هذا الفيروس تكون أعراضه عند الغالبة العظمى في الجهاز التنفسي العلوي وتكون بسيطة جدًا.

طرق الوقاية

وعن طرق الوقاية نصح بمحاولة تقليل فرص الانتشار من خلال الانعزال في المنزل في حالة الإصابة بأعراض البرد العادية واستخدام مناديل ورقية عند العطس أو السعال، مع أخذ أي دواء يحتوي على الباراسيتامول فقط، وفي حالة ظهور أعراض تنفسية يجب استشارة الطبيب.

الوعي بالمعلومات الوقائية

وأكد أنه ليس هناك أي شيء مطلوب حتى هذه اللحظة سوى الوعي بالمعلومات الوقائية، حيث إنه ليس هناك حتى الآن أي خطورة والأدوية المطلوبة متوفرة وكذلك المستشفيات مجهزة ولم تحتاج أي حالة الدخول للمستشفى، لافتًا إلى أن فترة حضانة المتحور قد تكون من ثلاث لأربعة أيام، مشددا على أنه ليس هناك حاجة لأخذ التطعيمات حاليًا سوى لبعض الفئات مثل كبار السنة ومرضى الأورام والأمراض المزمنة، أو أصحاب المشاكل المناعية.