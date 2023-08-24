أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

أسعار الأسماك.. شهدت الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة استقرارًا، بالرغم من ارتفاع بعض الاصناف البحرية كـ الكابوريا والتي سجلت اليوم نحو ما بين 40 إلى 200 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

إذ تختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الأسماك اليوم الخميس

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 76 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 65 : 67 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 70 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 200 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 35 : 45 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 40 : 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 180 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».