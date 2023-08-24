قرعة دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات النصر السعودي

شارك فريق النصر السعودي في قرعة دوري أبطال آسيا هذا الموسم الذي سيكون الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة العالمي، والتي أقيمت صباح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشهدت قرعة دوري أبطال آسيا اليوم تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يتم توزيع فرق منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة.

بينما تم تقسيم أندية الشرق في قرعة دوري أبطال آسيا على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة، علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، ويتأهل 16 فريقًا من مرحلة المجموعات بحيث تتأهل الأندية الـ10 أصحاب المركز الأولى بجانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

ومن السعودية تشارك 4 أندية في مرحلة دور مجموعات دوري أبطال آسيا وهي، الهلال والفيحاء والنصر واتحاد جدة.

المجموعة الخامسة (مجموعة النصر السعودي)

1- بيرسبوليس الإيراني

2- الدحيل القطري

3- استقلال الطاجكستاني

4- النصر السعودي

يذكر أن نادي أوراوا الياباني هو صاحب لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على الهلال السعودي في المباراة النهائية.

مواعيد مباريات النصر السعودي

يستهل النصر السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة خارج الديار أمام بيرسبوليس الإيراني أحد يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف في الجولة الثانية نظيره الاستقلال أحد يومي 2 و3 أكتوبر.

وسيلعب النصر السعودي في الجولتين الثالثة والرابعة مع الدحيل القطري، أحد يومي 23 و24 أكتوبر بالسعودية، ثم في 6 أو 7 نوفمبر خارج الديار.

ويستضيف النصر السعودي نظيره بيرسبوليس في الجولة الخامسة أحد يومي 27 و28 نوفمبر، ثم يختتم مشواره أمام الاستقلال أحد يومي 11 و12 ديسمبر خارج الأرض.

مجموعات دوري أبطال آسيا التي تضم النصر والهلال والاتحاد والفيحاء:

المجموعة الأولى:

1- باختاكور

2- الفيحاء السعودي

3- اهال التركمستاني

4- العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- ناساف الأوزبكي

3- الفيصلي الأردني

4- الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

1- اتحاد جدة

2- سباهان الإيراني

3- القوة الجوية العراقي

4- اجمك

المجموعة الرابعة:

1- الهلال السعودي

2- ناساجي الإيراني

3- مومباي الهندي

4- نافاباهور