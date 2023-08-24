أسعار كرتونة البيض صباح اليوم الخميس في المزرعة

أسعار كرتونة البيض.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار كرتونة البيض خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى التاجر، بالتزامن مع استقرار القيمة السعرية للدواجن اليوم في الأسواق، وفق البورصة العامة للدواجن، وسجل سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة محو 121 جنيهًا.

وبلغ سعر البيض الأحمر نحو 113 جنيها من أرض مزرعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بجميع أنواعه الاحمر والابيض والبلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص بوابة الوفد يوميًا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار البيض، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس كما أوضحت البورصة اليوم الخميس في الاسواق:

البيض

وسجلت كرتونة البيت الأبيض من المزرعة نحو 111 جنيهًا من داخل المزرعة.

وبلغ سعر البيض الأحمر نحو 113 جنيها من أرض مزرعة.

كما سجل سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة محو 121 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلتة أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق ثباتا ملحوظا وجاءت أسعارها كالأتي:

سجر سعر كيلو الدجاج الأبيض نحو 57 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي نحو 112 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو الدجاج الأمهات نحو 62 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج الساسو نحو 102 جنيه.

ويتراوح سعر الدجاج البانيه ما بين 170 إلى 175 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 إلى 160 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.