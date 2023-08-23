تعرف على طلب رئيس النصر السعودي من الاتحاد الآسيوي بعد التأهل

طلب مسلّي آل معمر رئيس النصر السعودي ،من الاتحاد الآسيوي بتطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات البطولة بدوري أبطال آسيا .

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كتب مسلّي آل معمر عبر حسابه الرسمى مساء اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي الف مبروك الفوز والتأهل إلى دوري المجموعات في مباراة كانت صعبة، وحظ اوفر للأشقاء في شباب أهلي دبي.

أضاف :" دوري ابطال آسيا منافسة مهمة ولا يليق أن تقام مبارياتها في ظل غياب تقنية (VAR)، لذا نأمل من المجلس التنفيذي للإتحاد الآسيوي أن يولي هذا الأمر اهتمامه لتعزيز عدالة المنافسة".

حقق فريق النصر السعودي فوزاً رائعاً على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي برباعية مقابل هدفين في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ الدقيقة الأولى وبدا النصر بضغط هجومي كبير حتى نجح نجمه البرازيلي تاليسكا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11.

انتفض شباب الأهلي بعد الهدف ونجح في إستغلال الدفاع المهلهل للعالمي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 18 عن طريق يحيى الغساني.

وتلقى النصر صدمة جديدة بعدما نجح الغساني في إضافة ثاني أهدافه وأهداف فريقه في الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح شباب الأهلي.

إنتفاضة نصراوية

هاجم فريق النصر منذ الدقيقة الأولى بكامل خطوطه بحثاً عن إنقاذ الموقف والعودة في نتيجة اللقاء بينما شكلت الهجمات المرتدة للفريق الإماراتي خطورة كبيرة على دفاعات رفاق رونالدو.

إستمر الضغط الهجومي للنصر الذي إعتمد في الربع ساعة الأخيرة على الكرات العرضية لإستغلال تفوق كريستيانو رونالدو في العاب الهواء.

وفي الدقيقة 88 نجح سلطان الغنام في تسجيل هدف التعادل من عرضية مميزة من الجانب الأيسر.

ثم أكمل تاليسكا ريمونتادا النصر بتسجيل الهدف الثالث بضربة رأسية قبل أن يضيف بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقى 96 من عمر المباراة.