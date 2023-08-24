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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

ثروت سويلم يعلن دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب، وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الإنجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الإرهاب من جذوره.

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وأعلن "سويلم" في تصريحات صحفية اليوم، تأييده ودعمه المطلق لترشح  الرئيس ،في الانتخابات الرئاسية ، خاصة ان الجميع لا ينسي دوره الوطني الكبير، عندما حمل كفنه علي يده وتصدي لجماعات الشر ، التي ارادة هدم واستقرار مؤسسات الدولة.

 الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وكل هذه الانجازات هى الظهير الشعبى الكبير  للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وكل المصريين يدعمون الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيرًا الى فشل جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والارهاب لتشويه صورة مصر وتشويه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى كل مكان على أرض مصر

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