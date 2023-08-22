الوطنية للانتخابات: نستكمل الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء انتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اجتماعها برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية للانتخابات الرئاسية، نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المُتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لجميع مكوناته.

واستكمل المجلس مناقشاته بشأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور المصري والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تغطية تليفزيونية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.