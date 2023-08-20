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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأمانة الفنية للحوار الوطني: توصلنا إلى نظام مناسب لإجراء الانتخابات المحلية

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية قد يصل لـ 60 ألف مقعد، مؤكدًا أن المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتعليم السياسيين كيفية التعامل مع الحياة العامة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المادة 180 من الدستور خصصت مقاعد للشباب والمرأة ، وللعمال والفلاحين داخل المجالس المحلية، لكي نضمن أن تمثل هذه القاعدة العريضة في المحليات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في التوصل إلى نظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية. 

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تخطي عقبة النظام الانتخابي

ونوه إلى أن النظام الانتخابي في المجالس المحلية يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75%، يقابلها قائمة نسبية بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة هي من ستحدد النسب المحدد في الدستور لتمثيل المرأة والشباب.

 ولفت إلى أن الاقتراح حدث بالتوافق مع المعارضة وهذا بمثابة إنجاز لا يجب أن يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن قضية المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافق في الحوار الوطني،  وأن أصعب شيء في قضية المحليات هو الاتفاق على النظام الانتخابي، وهذا ما تم الانتهاء منه.

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