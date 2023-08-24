الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف وزارة الحج والعمرة.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة

وظائف وزارة الحج والعمرة.. يكثف المواطنين البحث عن الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنظام التعاقد للرجال والنساء، حيث يمكن التقديم للوظائف عقب توفير الشروط التي حددتها  وزارة الحج والعمرة.

txt

نصائح وزارة الحج والعمرة للمعتمرين بخصوص ارتفاع درجات الحرارة

txt

تحذير من وزارة الحج والعمرة بالسعودية للمعتمرين من الخارج

شروط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

وبدأت عمليات التسجيل للوظائف، عقب تصدر البحث عنها مؤشرات جوجل، ويمكن حصر الشروط المطلوبة لللتقديم على الوظائف الشاغرة من خلال التالي:

اجتياز المقابلة الشخصية 

أن تكون الدرجة العلمية للمتقدم والتخصص مشمولة في الإعلان.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

اجتياز الاختبار المهني المحدد للجامعيين

تقديم قرار المعادلة للأشخاص الذين حصلوا على مؤهلاتهم من الخارج.

الوظاف الشاغرة 

مطور برامج.

أخصائي تقنية معلومات مساعد.

باحث قانوني مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

محاسب تكاليف ممارس.

مهندس صناعي مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

باحث أمن وسلامة.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

باحث تنظيم مساعد. 

أخصائي أمن سیبراني.

محلل بيانات.

أخصائي استراتيجيات ممارس.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

خطوات التقديم على ظائف وزارة الحج والعمرة للنساء

الدخول على نظام التوظيف جدارات عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  

يجب تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري.

الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

رفع الوثائق المطلوبة، للوظيفة المحددة.

أخيرًا يتم التواصل مع المتقدمين الذين تم تحديد طلباتهم لعمل مقابلات شخصية.

مواد متعلقة

دهسه وجري.. تفاصيل اصطدام مينى باص بطفل في بدر

الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية وتحسن كبير في قيم الحرارة

10 ضوابط للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

تسجيل الدخول على جدارات للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

وزارة الحج والعمرة الأكثر بحثا بعد نشرها لطريقة الطواف بالكعبة

آخر موعد للتقديم بوظائف وزارة الحج والعمرة في السعودية لعام 1445