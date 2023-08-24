وظائف وزارة الحج والعمرة.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف وزارة الحج والعمرة.. يكثف المواطنين البحث عن الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنظام التعاقد للرجال والنساء، حيث يمكن التقديم للوظائف عقب توفير الشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

وبدأت عمليات التسجيل للوظائف، عقب تصدر البحث عنها مؤشرات جوجل، ويمكن حصر الشروط المطلوبة لللتقديم على الوظائف الشاغرة من خلال التالي:

اجتياز المقابلة الشخصية

أن تكون الدرجة العلمية للمتقدم والتخصص مشمولة في الإعلان.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

اجتياز الاختبار المهني المحدد للجامعيين

تقديم قرار المعادلة للأشخاص الذين حصلوا على مؤهلاتهم من الخارج.

الوظاف الشاغرة

مطور برامج.

أخصائي تقنية معلومات مساعد.

باحث قانوني مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

محاسب تكاليف ممارس.

مهندس صناعي مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

باحث أمن وسلامة.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

باحث تنظيم مساعد.

أخصائي أمن سیبراني.

محلل بيانات.

أخصائي استراتيجيات ممارس.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

خطوات التقديم على ظائف وزارة الحج والعمرة للنساء

الدخول على نظام التوظيف جدارات عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يجب تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري.

الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

رفع الوثائق المطلوبة، للوظيفة المحددة.

أخيرًا يتم التواصل مع المتقدمين الذين تم تحديد طلباتهم لعمل مقابلات شخصية.