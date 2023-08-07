نصائح وزارة الحج والعمرة للمعتمرين بخصوص ارتفاع درجات الحرارة

قدمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عدة نصائح للمعتمرين؛ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها السعودية مؤخرا.

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وقالت وزارة الحج والعمرة إنه يجب تطبيق ثلاثة تعليمات لتجنب الإصابة بالجفاف وفقدان السوائل خلال أداء العمرة.

نصائح وزارة الحج والعمرة للمعتمرين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

وكتبت “تجنب الجفاف أثناء أداء العمرة يستدعي الحرص على شرب السوائل بكمية كافية.. المعتمر عليه أيضا، أن يحرص على تناول الخضراوات والفواكه، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة”.

وهناك 3 إرشادات مهمة بشأن أداء العمرة في الصيف يجب اتباعهم، وهم "الحصول على المشورة الطبية عند اللزوم، تخير الأوقات التي تعتدل فيها درجات الحرارة، والاستراحة بين الوصول وأداء العمرة".