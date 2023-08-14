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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تحذير من وزارة الحج والعمرة بالسعودية للمعتمرين من الخارج

مكة المكرمة
مكة المكرمة

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بيانا تحت وسم في القلب يا مكة، طالبت فيه معتمري الخارج بضرورة توخي الحذر من الشركات غير المرخصة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على إكس، أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن لك حقوقك، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المرخّصين في الخارج، عبر الموفع اللإلكترونى التابع لها.

 

وكانت الوزارة قد طالبت، فى وقت سابق، المعتمرين والزوار بالتعاون معها في الالتزام بالتعليمات، ليكون الطواف بيسرٍ وسهولة.

 

وأضافت الوزارة أن الالتزام بتجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، ومسارات الطواف في الدخول والخروج مهم جدا لتحقيق طواف ميسر وآمن للجميع.

 

وشددت في إنفوجراف نشرته اليوم على أن أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت فى يوليو الماضى بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

 

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