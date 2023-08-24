الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال بداية التداولات الصباحية استقرارًا في البنوك المصرية الحكومية واللخاصة والشركات المصرفية، وسط ترقب خلال الأيام المقبلة من حدوث أي تحرك للدولار، وفقا للمعطيات الاقتصادية وقيام الحكومة ببيع جزء من أصولها لتوفير الدولار، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وجاء سعره الان على النحو الاتي:

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سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك 

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري لـ مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

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