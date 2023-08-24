خلطة السبع زيوت لشعر ناعم وطويل.. اعرفي طريقة تطبيقهم

تحب كل فتاة الحصول علي شعر ناعم وقوي وحرير، لاعتبار الشعر من أول علامات الجمال التي تميز الفتاة عن غيرها فهو يعتبر دليل قوي على التمتع بصحة جيدة.

لذلك أغلب النساء تهتم بشعرها وتمنحة العناية الكاملة من خلال منتجات الشعر الموجودة بالأسواق التي تكلف الكثير من المبالغ الضخمة، ولكن منذ قديم الزمن تعرف الخلطات الطبيعية بأنها تساعد علي فرد الشعر .

كما أن هناك خلطة الزيوت تعرف بأنها أفضل الوصفات للعناية بالشعر وتساعد علي زيادة طولة ونعومتة، لذلك نقدم لك خلطة مميزة ستساعدك علي زيادة نعمونة الشعر وإنباته في وقت قصير، ونقدم لكم وصفة الزيوت الطبيعية للشعر فيما يلي:

- زيت جوز الهند، الأفوكادو، زيت الزيتون، الخروع، زيت النعناع، زيت اللوز، زيت الحبة.

- تأخذ ملعقتين من كل نوع من الزيوت، ونقسم فروة الراس الي جزئين ونقوم بتطبيق هذا المزيج الزيتي علي الفروةى حتي تصبح دهنية بالكامل.

- بعد ذلك قم بتدليك هذا المزيج جيدا على كامل أجزاء شعرك لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

- ثم نأخذ المزيد من الزيت و نقوم بوضعه على خصلات الشعر.

- ارتدي قبعة على الرأس و حافظ عليها لبضع ساعات لمدة تتراوح بين 1-2 ساعة.

- اغسلي شعرك بالشامبو ثم البلسم ولاحظي الفرق.