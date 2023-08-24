وزير الخارجية الإيطالي يحث على التخلي عن النهج الاستعماري تجاه إفريقيا



دعا نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، امس، إلى التخلي عن النهج الاستعماري تجاه قارة أفريقيا وبدء علاقات منفعة متبادلة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وأدلى تاياني بهذه التصريحات في حوار على هامش جلسة "تحدياتنا المشتركة مع أفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الرابع للنسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، حيث شدّد على أنه "يجب التخلي بشكل نهائي عن النهج الاستعماري الجديد لمحاولة بدء علاقة متساوية ومفيدة للطرفين: هذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة علاقة دائمة مع أفريقيا".



وفي مقابلة طويلة استمرت نحو 45 دقيقة، وضع تاياني توازنا مستمدا من تجربته السياسية الإيطالية والأوروبية، لكنه طرح أيضا وصفة، هي التي تنتهجها الحكومة الإيطالية، لتطوير علاقة جديدة مع أفريقيا.



وقال تاياني "إذا اعتقدنا أننا نتعامل مع أفريقيا بعقلية استعمارية جديدة، فإننا نجازف بالتعرض لرفض من شأنه أن يضر ليس بنا فحسب، بل سيجلب أطرافًا أخرى مثل روسيا والصين اللتين لهما مصالح مهيمنة"، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي إبرام اتفاقيات مع الدول الأفريقية تكون ناجحة للطرفين.



وتابع "أفكر في الشركات المختلطة التي تقوم بأنشطة التعدين، ولكن بعد ذلك يتم تحويل المنتج في أفريقيا، مع القوى العاملة لديها"؛ وهذا "من شأنه أن يسمح بالنمو والتصنيع في القارة" و"سيجعلنا نشتري المواد الخام بأسعار أقل".



وبهذا المعنى، اتخذ الوزير كمثال جميع الاتفاقيات التي تبرمها إيطاليا في أفريقيا، وخاصة في قطاع الطاقة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بـ "الاستغلال المحض: إيطاليا تجعل التكنولوجيا متاحة، مما يخلق ميزة" للبلاد أينما تستثمر.