إقبال على مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة للمحامين

شهد مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، الموجود بالنقابة العامة للمحامين برمسيس، اقبالًا كبيرًا من المحامين، لشراء تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك منذ افتتاحه وحتى اليوم.



وبهذا تكون نجحت سياسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في تفعيل اوجه الرعاية الاجتماعية للمحامين، وأسرهم.



ووضعت السياسة الاجتماعية التي يسير عليها النقيب عبدالحليم علام، حدا بين عهود سابقة مظلمة اجتماعيًا على المحامين، حرمتهم من المساواة بينهم وبين أقرانهم في النقابات المهنية الأخرى، وجيرانهم من السادة الصحفيين والقضاء الذين كانوا يستفيدون من تلك الخدمات، بينما يحرم المحامين منها.



وبذلك يكون بدأ فجر جديد من تدفقات الرعاية الاجتماعية للمحامين وأسرهم (منافذ سلع -منفذ بيع تذاكر السكك الحديدية)، ونبشر المحامين والمحاميات بالمزيد من التوسع في مظلة الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.