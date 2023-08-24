الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال على مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة للمحامين

مكتب حجز تذاكر القطارات
مكتب حجز تذاكر القطارات

شهد مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، الموجود بالنقابة العامة للمحامين برمسيس، اقبالًا كبيرًا من  المحامين، لشراء تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك منذ افتتاحه وحتى اليوم.


وبهذا تكون نجحت سياسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في تفعيل اوجه الرعاية الاجتماعية للمحامين، وأسرهم.


ووضعت السياسة الاجتماعية التي يسير عليها النقيب عبدالحليم علام، حدا بين عهود سابقة مظلمة اجتماعيًا على المحامين، حرمتهم من المساواة بينهم وبين أقرانهم في النقابات المهنية الأخرى، وجيرانهم من السادة الصحفيين والقضاء الذين كانوا يستفيدون من تلك الخدمات، بينما يحرم المحامين منها.


وبذلك يكون بدأ فجر جديد من تدفقات الرعاية الاجتماعية للمحامين وأسرهم (منافذ سلع -منفذ بيع تذاكر السكك الحديدية)، ونبشر  المحامين والمحاميات بالمزيد من التوسع في مظلة الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

 

مواد متعلقة

الحوادث تقع.. أول تعليق من بوتين بعد مقتل يفجيني بريغوجين

مقتل يفجيني بريغوجين.. لحظة تحطم الطائرة ( فيديو)

عاجل.. مقتل زعيم فاغنر في تحطم طائرة.. فيديو

فرضية ريمان.. مسألة بمليون دولار

مكة الآن.. هاشتاج يجتاح تويتر بعد حالة الطقس السيئة بالمملكة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

ببغاء مضحك يلعب استغماية في المرآة.. فيديو

مواطنو كوريا الجنوبية والشمالية يفرون للملاجئ خوفًا من النووي