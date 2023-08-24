نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ يطالب بهيئة متخصصة لتحقيق مصالح التجار والمواطنين

قدم الكيميائى عبد العال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، مقترح لضمان وتحسين الإحتياطى من الذهب بضرورة وجود هيئة أو جهة مسؤولة عن تلقى الذهب الواقع فى حوزة المواطنين وإعطائهم فائدة مقابل هذا الادخار، ثم تتعامل هذه الهيئة بشخصيتها الاعتبارية مع المصانع وتجار الذهب بالكيفية التى تراها مناسبة لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة العملية الاقتصادية الخاصة بالذهب سواء في الادخار أو البيع والشراء وما إلى ذلك ، إلى جانب تطبيق استراتيجية البنك المركزي المصرى على الذهب .

وأشار عبدالعال فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية ، الى أن الذهب يعتبر جزءاً من الموارد التى يمكن أن تحمى البنوك المركزية من تأثيرات التضخم المحتملة ، حيث يمكن الاحتفاظ بقيمته على مر الزمن ، ويمكن لاستخدام احتياطى الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة فى الإقتصاد والنظام المالى.

وأضاف سليمة نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ ، أنه من المعلوم أن الذهب أحد أهم السلع الاستراتيجية فى الدولة، كما أنه بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أى مكان فى العالم دون التعرض لخطر التذبذب الذى تواجهه العملات الورقية ، كما يمثل أهمية كبيرة للدول فى أوقات الحرب والنزاعات ، ولذا يجب أن يكون لدى أى دولة ما يكفيها من احتياطى الذهب.

ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين تقوم بادخار الذهب بغرض الربح وحفظ المال والعديد من الأغراض الأخرى، وهو أمر مهم جدا مثلما يستفاد من وضع المال في البنوك، منوهاً إلى أن الغرض من هذا المقترح هو توضيح جدوى الفكرة، وللجهة التنفيذية كامل الحرية فى دراسة المقترح ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ .