الذهب يرتفع مع ترقب اجتماع البنوك المركزية

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، وجاء ذلك مع تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار، مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا تقريبًا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وستحظى ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية في ولاية وايومنج الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثًا عن أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الجمعة.

وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.04 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2600 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2383 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1950 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1516 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1300 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 975 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1899 دولارًا للأوقية.