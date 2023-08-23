وزير الخارجية الألمانية تكشف إجمالي مساعدات برلين إلى كييف

قدمت "برلين"، مساعدات ضخمة بقيمة تفوق 22 مليار يورو إلى "كييف" مُنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حسبما أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت بوربوك: "منذ بداية روسيا العملية العسكرية الخاصة، تقدم ألمانيا الدعم لأوكرانيا.. قدمت ألمانيا أكثر من 22 مليار يورو من المساعدات الثنائية في مجالات متنوعة، من الخيام والمولدات إلى الدبابات القتالية، وأحدث أنظمة الدفاع الجوي".

وأضافت أن ألمانيا "ستقدم الدعم لأوكرانيا، طالما كان ذلك ضروريًا".

إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا:

يُشار إلى أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو، بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الجيش الروسي عزز مواقعه على محوري دونيتسك جنوب أوكرانيا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وقضى على 890 عسكريًا أوكرانيًا.

كما أفادت الوزارة في 4 أغسطس، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية التي دمرت 26 طائرة، وتسع طائرات هليكوبتر، و1831 مركبة مدرعة، بما في ذلك 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وسبع دبابات فرنسية من طراز "AMX" و21 مركبة قتال مشاة أمريكية "برادلي".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.