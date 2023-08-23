محمد فكري يحصد ذهبية المصارعة الرومانية في بطولة العالم للشباب

حقق فكري محمد فكري عيسي الفوز بالميداليه البرونزيه فى بطولة العالم للشباب بالأردن فى وزن ١٣٠كيلو مصارعه روماني.

وتغلب محمد فكري في طريقه نحو حصد الذهبين على اللاعبين التركي والاوكراني والاذربيجاني.

محمد فكري عيسى



وحقق اللاعب الفوز ببطولة افريقيا ٣ مرات علي التوالي قبل حصده الميدالية البرونزية لبطوله العالم تحت ٢٠ سنه والتي اقيمت في الاردن

ويعد محمد فكري عيسى أحد لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

مصطفى حسين يكشف تفاصيل حصوله على ذهبية مونديال شباب المصارعة

من جانبه كشف اللاعب مصطفى حسين، المتوج بذهبية مونديال شباب المصارعة، تفاصيل حصوله على ذهبية مونديال شباب المصارعة، قائلًا: إن نجاحه في حصد اللقب لثقته الكبيرة في الله وإيمانه بقدراته التي كانت الدافع وراء تحقيق الحلم.

وأوضح اللاعب مصطفى حسين، أنه واصل التدريب يوميًا لمدة عام ونصف العام بمنتهى التركيز والإصرار مع تجنب كل المعوقات التي من الممكن أن تواجهه وتعوقه عن تحقيق حلمه، أو ما يؤثر عليه بالسلب.