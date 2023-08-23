مصطفى حسين يكشف تفاصيل حصوله على ذهبية مونديال شباب المصارعة

كشف اللاعب مصطفى حسين، المتوج بذهبية مونديال شباب المصارعة، تفاصيل حصوله على ذهبية مونديال شباب المصارعة، قائلًا: إن نجاحه في حصد اللقب لثقته الكبيرة في الله وإيمانه بقدراته التي كانت الدافع وراء تحقيق الحلم.

بطل المصارعة مصطفى حسين

وأوضح اللاعب مصطفى حسين، أنه واصل التدريب يوميًا لمدة عام ونصف العام بمنتهى التركيز والإصرار مع تجنب كل المعوقات التي من الممكن أن تواجهه وتعوقه عن تحقيق حلمه، أو ما يؤثر عليه بالسلب.

نظام غذائي يعتمد على البروتين والكربوهيدرات

وتابع أنه اتبع نظام غذائي يعتمد على البروتين والكربوهيدرات للحفاظ على الوزن دون الزيادة، مع تقليل السكريات، مضيفًا أنه تعرض لإصابة بجرح قطعي في الوجه ورفضت إجراء الخياطة وفضلت الاستمرار في اللعب واكتفيت بربط رأسي للتركيز ومواصلة المشوار وتحقيق الحلم.



وأضاف مصطفى حسين أنه يسعى للالتحاق بكلية العلوم لحبه الشديد في دراسة الكيمياء وحلمه الأكبر هو الدراسة بالأكاديمية البحرية، موضحًا أن مثله الأعلى هو الكابتن كرم جابر، ويتابعه بشغف وتمنى تحقيق إنجازاته ويحلم بالتتويج في الأولمبياد المقبلة وحصد ميدالية ذهبية ورفع اسم مصر عاليًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لــ مصطفى حسين، مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة Ten الفضائية.