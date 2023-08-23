ورشة الاتصال والتسويق الشخصي في كلية دار العلوم جامعة القاهرة

استضافت كلية دار العلوم جامعة القاهرة على هامش الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر، الدكتورة نور الزيني، مدير قطاع الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، في محاضرة لطلاب وخريجي الكلية تحت عنوان التسويق الشخصي ومهارات التميز في سوق العمل.

وفي كلمته على هامش الملتقى أشار الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إلى تاريخ الكلية ومجالات التخصص المختلفة والجهات التي يمكن لخريج الكلية أن يعمل بها.

عميد دار العلوم يؤكد أهمية تدريب الطلاب على مهارات سوق العمل:

ورشة دار العلوم

وأوضح عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة أهمية بناء السيرة الذاتية والصورة الذهنية والاجتماعية الخاصة بكل طالب قبل تخرجه، مؤكدًا أن تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث من أهم أهداف ملتقى التوظيف.

وفي حديثها للطلاب أشارت الدكتورة نور الزيني، إلى أهمية إعداد سيرة ذاتية تتناسب مع طبيعة العمل المتقدم له، بالإضافة إلى ضرورة عمل الطالب على إعداد هوية متكاملة له على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال فترة الدراسة بشكل يساعده في الحصول على فرصة عمل جيدة.

ورشة دار العلوم

وأكدت «الزيني» أهمية الحصول على التدريبات المجانية المقدمة على مخلتف المنصات والمواقع، وتعلم نظم الذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيرها من الوظائف المتعلقة بالمستقبل، كما أجابت عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم بشأن مهارات اجتياز مقابلة العمل.

ورشة دار العلوم

كما قدم الدكتور سيد مصيلحي، مدرب الموارد الشرية، محاضرة بعنوان بناء السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل، درب الطلاب خلالها على تجنب أشهر الأخطاء في السير الذاتية ومقابلات العمل.

واختتمت فعاليات اللقاء بتكريم الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، للدكتورة نور الزيني والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.