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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يهنئ السعيد بتعيينه نائبًا للدراسات العليا

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. 

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وتنمى رئيس جامعة القاهرة له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الشكر للدكتور محمد محسن العطار القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجهوده البارزة خلال الفترة السابقة. 

وقرر رئيس جامعة القاهرة تكليف محمد محسن العطار بالعمل مساعدا لرئيس الجامعة للفرع الدولي للشئون الأكاديمية.

رئيس جامعة القاهرة يوجه السعيد بعدة مهام

محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة 

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم. 

كما وجه رئيس جامعة القاهرة الحفاظ على الطفرة كبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

 

وتستعد جامعة القاهرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في 30 سبتمبر المقبلوفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وتستقبل جامعة القاهرة خلال الأسبوع المقبل الطلاب الجدد الذين وزعهم مكتب التنسيق على كليات الجامعة في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة. 

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