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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

طلاب جامعة الأزهر ينظمون ماراثون بالدراجات من القاهرة إلى جمصة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، ماراثونًا رياضيًا بالدراجات بطول 186 كيلو متر من القاهرة إلى مدينة جمصة حيث مكان المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين نواب رئيس الجامعة كل في موقعه أطلقت معسكرها الطلابي الصيفي الذي انطلق عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومستمر حتى قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

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يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر  الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بجميع الأنشطة والمعسكرات الطلابية، خاصة خلال الإجازة الصيفية.

المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر يتضمن أنشطة رياضية مختلفة 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر يتضمن أنشطة رياضية مختلفة وندوات توعوية يحاضر خلالها أساتذة جامعة الأزهر في مختلف الكليات حول كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، إضافة إلى محاضرات حول الانتماء الوطني والتوعية ضد المخاطر والتحديات التي تعترض الشباب، مثل: انتشار الشائعات وحروب الجيل الرابع. 

 المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بجمصة

جدير بالذكر أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بجمصة يقام بمتابعة وحضور الأستاذ عادل بكر، مدير عام رئيس رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، والأستاذ محمد قاسم، مدير إدارة الجوالة بالجامعة، وبحضور القائد إبراهيم الرفاعي، والقائد عبده جميل، من فريق جوالة جامعة الأزهر، وطلاب من أجل مصر.

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