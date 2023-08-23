عاجل.. مانشستر سيتي يمدد عقد الجوهرة البرتغالية بيرناردو سيلفا     

أعلن حساب مانشستر سيتي الإنجليزي مساء يوم الأربعاء، عن تمديد عقد البرتغالي بيرناردو سيلفا خلال فترة الصيفي ، ويأتي سبب التمديد وفقًا لطلب جوارديولا مدرب الفريق .

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نشر حساب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل تمديد البرتغالي بيرناردو سيلفا في تغريدة جاءت كالتالي، بيرناردو سيلفا يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2026".

أضاف البيان الرسمى :"انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا الأخير".

أكمل:"مع 308 مباراة حتى الآن، فاز بيرناردو بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا".

أشار :"سجل 55 هدفًا، أبرزهم هدفي الافتتاح في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي".

تسعى إدارة مانشسر سيتي خلال الفترة الحالية الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ليسعي على مواصله الطفره الأوروبية التي حققها خلال الموسم الماضي وتكمل في الموسم الجديد.

حيث إدارة مانشستر سيتي تحافظ على الجوهرة البرتغالية من لدغات النادي الكتالوني "برشلونة" للحصول على خدمات قبل غلق الميركاتو الصيفي وأعطاء اللاعب الاستفرار المادي والمعنوي لصالح الفريق .