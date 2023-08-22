مساعد جوارديولا بديله في مانشستر سيتي

خضع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لعملية جراحية في الظهر خلال الساعات الماضية.

وأكد مانشستر سيتي في بيان رسمي له أن بيب كان يعاني من آلام شديدة على مستوى الظهر خلال الفترة الطويلة الماضية، ليقوم بإجراء عملية جراحية.

بيان مانشستر سيتي

أصدر مانشستر سيتي، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، حيث جاء فيه: "بيب جوارديولا خضع اليوم لعملية جراحية روتينية على مستوى الظهر".

وتابع: "كان المدرب الإسباني يعاني من آلام شديدة في الظهر منذ فترة طويلة، ليسافر إلى برشلونة لإجراء جراحة طارئة بواسطة الدكتورة ميريا إيلويكا، حيث تكللت العملية بالنجاح، وسيتعافى ويتأهل في برشلونة".

وأضاف مانشستر سيتي بيانه: "وسيشرف المدرب المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، بعد تأكد غياب جوارديولا".

وأكمل:"ليلو سيتولى مهامه على خط الملعب في المباريات حتى العودة، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وأتم السيتي بيانه: "نتمنى لبيب جميعًا في مانشستر سيتي الشفاء العاجل، ونتطلع إلى رؤيته في مانشستر قريبًا".