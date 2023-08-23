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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يعمل على إنتاج الكولاجين.. حضري ماسك الموز لتنعيم الشعر

ماسك الموز للشعر
ماسك الموز للشعر

يعرف الموز بفوائد العديدة للشعر، حيث يعمل على إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة وقوة الشعر، كما يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا، التي تعمل على علاج وحماية فروة الرأس من الإصابة بالقشرة، لذا نقدم لك طريقة عمل ماسك الموز للشعر.

 

ماسك الموز للشعر

طريقة عمل ماسك الموز لتنعيم الشعر

المكونات

موز.

حليب.

عسل نحل.

 

خطوات تحضير الماسك

قومي بإحضار ثلاث موزات وضعيها بالخلاط الكهربائي .

أضيفي ملعقة من الحليب، وملعقة من عسل النحل إلى الموز داخل الخلاط الكهربائي.

قومي بمزج كل المكونات بشكل مثالي.

ضعي المكونات في بولة، وبعد فرد الشعر قومي بتقسيمه ووضع الوصفة عليه كاملا من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة مع تغطيته.

اغسلي الشعر جيدا بعد مرور المدة.

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