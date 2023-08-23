اتحاد النيجر يُصدر بيانًا بالانسحاب من دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية

أصدر اتحاد النيجر لكرة القدم اليوم الأربعاء، بيانًا صادمًا بالانسحاب من البطولات الأفريقية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" وأبرزها بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وأوضح بيان اتحاد النيجر أن قرار الانسحاب جاء بسبب العقوبات الاقتصادية جراء الاضطربات السياسية في البلاد.

وجاء نص بيان اتحاد النيجر كالتالي:

"يعلم اتحاد النيجر لكرة القدم وأسرة كرة القدم والرأي العام الوطني أنه بعد حالة القوة القاهرة وبعد التشاور مع (وزارة الشباب والرياضة والأندية المعنية)، قد تم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بانسحاب ممثلينا من مسابقتي الأندية دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2023 - 2024".

في سياق متصل من المقرر أن يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما سيخوض الزمالك وفيوتشر منافسات الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة كم كم زينزبار أمام سان جورج إثيوبيا، بينما سيواجه بيراميدز الفائز من مواجهة الجيش الرواندي أمام جاديكا صومال.