عاجل
د.عبد السند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول: جميع هيئات الحزب أجمعت على قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير سموذي جوز الهند المنعش

سموذي جوز الهند
سموذي جوز الهند

سموذي جوز الهند من المشروبات اللذيذة، التي ستعطيك الانتعاش المطلوب في فصل الصيف، فتعمل على خفض حرارة الجسم، وإضافة العديد من العناصر الغذائية لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

سموذي جوز الهند

طريقة عمل سموذي جوز الهند

المقادير

- حليب : 2 كوب (بارد وسائل)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (الماء)

- جوز الهند : 2 كوب (طازج ومقطع صغير)

- الآيس كريم : 2 ملعقة كبيرة (فانيليا)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ثلج : حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

قشري جوز الهند ثم فرغي الماء من داخله.

ضعي في الخلاط جوز الهند الطازج، وماء جوز الهند، والسكر واخلطي.

أضيفي الحليب البارد، والآيس كريم، والحبهان المطحون، والثلج واخلطي.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه.

مواد متعلقة

يعزز صحة القلب| طريقة تحضير سموذي الأوريو بحليب اللوز

يقوي المناعة ويحسن الهضم| حضري سموذي الكيوي بخطوات بسيطة

طريقة عمل سموذي الفواكه المنعش| للدايت

سموذي التوت.. غني بفيتامين سي ويقيك من التهاب المفاصل

اصنعي سموذي التفاح بالقرفة والشوفان واحمِ جسمك من الأمراض الخطيرة

اصنعي سموذي المانجو بالموز للوقاية من السرطان