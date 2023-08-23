بدء إجراءات أعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن "الوزارة" بصدد مراجعة أدلة الإجراءات، والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد مساء اليوم الأربعاء ،عبر تقنية الاتصال الإفتراضي"فيديو كونفرانس"، مع وزير الاتصالات د. عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي " وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، حيث عرض السيد وزير الاتصالات ونائبة تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.



وأوضح وزير العمل حسن شحاتة، أن "المنظومة" تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية،وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافة من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال "بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

