رئيس جامعة الأقصر: "الدراسات الحرة" يستهدف صقل مواهب الدارسين ومنافستهم سوق العمل

قال الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن تنظيم حفل ختام العام الدرسي الأول، بمركزالدراسات الحرة للفنون التشكيلية، يأتي تتويجًا لعام دراسي كامل شهد خلاله المركز جهود كبيرة؛ لصقل مهارات الطلاب الملتحقين به، مشيرًا إلى أن وجود مركز الدراسات الحرة

جاء في إطار حرص الجامعة على توفير الدورات التدريبية بمجالات مختلفة، تتيح فرصة للطلاب؛ لاكتساب الكفاءة والمعرفة، وتنمية مواهبهم وتزويدهم بالمهارات الداعمة لهم في سوق العمل، وهو دور تنموي للجامعة ضمن رسالتها في خدمة المجتمع.

وأكد عميد الكلية، أن مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، انطلق لتحقيق أهداف كلية الفنون الجميلة لاستكمال دورها نحو خدمة المجتمع وعدم اقتصاره على خريجيها فقط، وتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب متطلبات المشروعات القومية، في ضوء تحقيق رسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الفنون مرآة تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي، وهو مانطمح تحقيقه؛ لرفع الوعي الثقافي والفني في مجتمعاتنا.

وكانت جامعة الأقصر احتفلت مساء السبت، بتخريج أول دفعة من الدارسين بمركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، والذي يعد ثاني مركز بجامعات مصر، ويخدم محافظات شمال وجنوب الصعيد.

